Özel Kuvvetler'in enselediği YPG'li iki teröriste hapis cezası!

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferit Reşo ve Hanan Abdo ile avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen M.Ş, verdiği beyanda, olay tarihinde Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde görevli olduğunu köy halkının bu iki kişinin ismini vererek örgüt mensubu olduğunu kendilerine ilettiğini anlattı.

Özel Kuvvetler yakaladı

Köydekilerin bu isimleri gizli bir şekilde Arapça olarak bir kağıda yazıp tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevirdiklerini aktaran tanık M.Ş, şöyle devam etti:

"Bu şekilde sanıkların örgüt mensubu olduğunu tespit ettik. Sanıklardan yaşça büyük olan yani Hanan Abdo'nun örgüt adına muhtar, diğer sanık Ferid Reşo ise örgüt adına tarım işlerinden sorumlu olarak bildirilmiş idi. Bu durum özel kuvvetlere bildirildi, özel kuvvetler tarafından ertesi gün sanıklar yakalandı. Köyde biz sürekli kumanya dağıttığımız için köy halkı Türkiye'ye olan vefa borcundan dolayı örgütten kurtulmak amacıyla bu şekilde davranmış olabilir."

Bir başka tanık M.A. ise olay sırasında kendisinin de Afrin'de görevli olduğunu ve köy halkından bazı kişilerin sanıkların örgüt mensubu olduğunu iletmeleri üzerine durumu özel kuvvetlere bildirdiklerini, böylece söz konusu iki şahsın yakalandığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı ise verdiği mütalaasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede görevli birlikler elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda sanıkların Cinderes Çolakhan Köyü bölgesinde PKK/PYD terör örgütü ile birlikte faaliyet yürüttükleri, sanık Hanan Abdo'nun YPG tarafından köye muhtar olarak atandığı, örgütten aldığı talimatları yerine getirdiği, kod adı kullandığı, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölgenin kontrol altına alındıktan sonra da PKK'ya bilgi aktardığı ifade edildi.

Mütalaasının devamında Cumhuriyet savcısı, sanık Ferit Reşo'nun da örgüt tarafından muhtar yardımcısı olarak atandığı, tarım işlerinden sorumlu olduğu, örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hint kenevirlerinin bakımını yaptığı, örgütten aldığı emirleri yerine getirdiği, böylece her iki sanığın YPG/PKK silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer alıp organik bağ kurdukları gerekçesiyle iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanıklardan Hanan Abdo'ya 12 yıl, Ferid Reşo'ya ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.