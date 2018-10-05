0553 313 94 23

Özel Kuvvetler'in enselediği YPG'li iki teröriste hapis cezası!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalanarak yargılanmak üzere Türkiye'ye getirilen iki YPG/PKK'lı teröristten birine 12 yıl, diğerine de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

05 Ekim 2018 Cuma 12:17
Özel Kuvvetler'in enselediği YPG'li iki teröriste hapis cezası!

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferit Reşo ve Hanan Abdo ile avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen M.Ş, verdiği beyanda, olay tarihinde Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sınır ötesinde görevli olduğunu köy halkının bu iki kişinin ismini vererek örgüt mensubu olduğunu kendilerine ilettiğini anlattı.

Özel Kuvvetler yakaladı

Köydekilerin bu isimleri gizli bir şekilde Arapça olarak bir kağıda yazıp tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevirdiklerini aktaran tanık M.Ş, şöyle devam etti:

"Bu şekilde sanıkların örgüt mensubu olduğunu tespit ettik. Sanıklardan yaşça büyük olan yani Hanan Abdo'nun örgüt adına muhtar, diğer sanık Ferid Reşo ise örgüt adına tarım işlerinden sorumlu olarak bildirilmiş idi. Bu durum özel kuvvetlere bildirildi, özel kuvvetler tarafından ertesi gün sanıklar yakalandı. Köyde biz sürekli kumanya dağıttığımız için köy halkı Türkiye'ye olan vefa borcundan dolayı örgütten kurtulmak amacıyla bu şekilde davranmış olabilir."

Bir başka tanık M.A. ise olay sırasında kendisinin de Afrin'de görevli olduğunu ve köy halkından bazı kişilerin sanıkların örgüt mensubu olduğunu iletmeleri üzerine durumu özel kuvvetlere bildirdiklerini, böylece söz konusu iki şahsın yakalandığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı ise verdiği mütalaasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede görevli birlikler elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda sanıkların Cinderes Çolakhan Köyü bölgesinde PKK/PYD terör örgütü ile birlikte faaliyet yürüttükleri, sanık Hanan Abdo'nun YPG tarafından köye muhtar olarak atandığı, örgütten aldığı talimatları yerine getirdiği, kod adı kullandığı, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölgenin kontrol altına alındıktan sonra da PKK'ya bilgi aktardığı ifade edildi.

Mütalaasının devamında Cumhuriyet savcısı, sanık Ferit Reşo'nun da örgüt tarafından muhtar yardımcısı olarak atandığı, tarım işlerinden sorumlu olduğu, örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hint kenevirlerinin bakımını yaptığı, örgütten aldığı emirleri yerine getirdiği, böylece her iki sanığın YPG/PKK silahlı terör örgütü hiyerarşisi içerisinde yer alıp organik bağ kurdukları gerekçesiyle iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanıklardan Hanan Abdo'ya 12 yıl, Ferid Reşo'ya ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:17
  1. Hatay
  2. YPG
  3. terörist
  4. zeytin dalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asgari ücretliye nafaka zulmü!
    1. Asgari ücretliye nafaka zulmü!
    2. 2 yaşındaki çocuk, 1060 doları kağıt..
    3. Hulusi Akar'a "Gülen ile görüşün"..
    4. YPG'li iki teröristin cezaları kesildi!
    5. Fehmi Koru ameliyat oldu
    6. Yerli proje proje ve yazılımlarımız..
    7. Hatay'da fuhuş çetesi çökertildi
    8. Çin'den ABD'ye sert tepki: Yersiz ve..
    9. Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu
    10. Niğde'de inşaatın 3. katından düşen..
    11. CHP'den 2 yeni kanun teklifi
    12. Herkes oradan güzel haber gelsin diye..
    13. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısına son sözü..
    14. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda..
    15. Kuru üzümde ihracat yoğunluğu
    16. 'Aylık 250-300 ABD doları maaş..
    17. 10 kilometrelik mesafeye 213 TL alan..
    18. Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı sürüyor
    19. Kartal Konya'da as kadroyla sahada..
    20. Antalya'da 8 yaşındaki oğlunu okula..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı