YPG, Tel Rıfat’ta saldırdı! Anında karşılık verildi Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’ta PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırılara anında karşılık verildiğini ve tespit edilen hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur." denildi

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