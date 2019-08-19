YPG, Tel Rıfat’ta saldırdı! Anında karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’ta PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırılara anında karşılık verildiğini ve tespit edilen hedeflerin imha edildiğini duyurdu.19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:42
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur." denildi
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