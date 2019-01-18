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YPG'den Afrin'deki ÖSO güçlerine saldırı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin'in Kimar bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 ÖSO askeri yaralandı.

18 Ocak 2019 Cuma 16:05
YPG'den Afrin'deki ÖSO güçlerine saldırı! Yaralılar var

Afrin'in güneyinde konuşlu ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK/YPG bölgesinden füze saldırısına uğradı. Saldırıda 4 ÖSO unsuru yaralandı Afrin’in güneyinde Kimar Bölgesi kırsalındaki ÖSO güçlerine saldırı düzenlendi.

YPG tarafından yapıldı

Saldırı Tel Rıfat'ta konuşlu terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildi. Füzeli saldırıdan Hamzat grubuna bağlı 4 kişinin yaralandığı, yaralıların Afrin'de tedavi altına alındıkları kaydedildi. Saldırı nedeniyle gerçekleşen patlamanın sesi Afrin'e kadar ulaşırken, dumanlar da kentten görüldü. (Habertürk)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:05
  1. ÖSO
  2. YPG

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  • uyan tcuyan tc49 dk önce
    HALA BİR GECE ANSIZIN GELECEĞİZ. ÜSKÜDARDA SABAH OLDU

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