YPG'den Afrin'deki ÖSO güçlerine saldırı! Yaralılar var
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin'in Kimar bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 ÖSO askeri yaralandı.18 Ocak 2019 Cuma 16:05
Afrin'in güneyinde konuşlu ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK/YPG bölgesinden füze saldırısına uğradı. Saldırıda 4 ÖSO unsuru yaralandı Afrin’in güneyinde Kimar Bölgesi kırsalındaki ÖSO güçlerine saldırı düzenlendi.
YPG tarafından yapıldı
Saldırı Tel Rıfat'ta konuşlu terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildi. Füzeli saldırıdan Hamzat grubuna bağlı 4 kişinin yaralandığı, yaralıların Afrin'de tedavi altına alındıkları kaydedildi. Saldırı nedeniyle gerçekleşen patlamanın sesi Afrin'e kadar ulaşırken, dumanlar da kentten görüldü. (Habertürk)
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