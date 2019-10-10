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Barış Pınarı Harekatı'ndan paniğe kapılan YPG, yeni cephe açma çabasına girişti

Barış Pınarı Harekatı ile TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesinin üzerine YPG/PKK'lı teröristler farklı cepheler açma çabasıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve SMO mevzilerini hedef aldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 07:55
Barış Pınarı Harekatı'ndan paniğe kapılan YPG, yeni cephe açma çabasına girişti

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından paniğe kapılan terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

Farklı cepheler açma çabası

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.

YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

Şiddetli çatışmalar yaşandı

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 07:55
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. YPG
  3. Fırat'ın doğusu
  4. Suriye'mim kuzeyi
  5. Fırat Kalkanı Harekatı
  6. Suriye Milli Ordusu (SMO)

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