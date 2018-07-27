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YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!

Suriye Demokratik Konseyi (SDC) ve çoğunluğunu terör örgütü YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'da Esed rejimi ile görüştüğü belirtildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:57
YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!

Suriye Demokratik Konseyi'nin eş başkanı Riad Darar'ın yaptığı açıklamaya göre; Konsey Şam'a yaptığı bu ilk ziyarette "hizmetler" konusu görüşüyor, "siyasi ve güvenlik alanında da" bazı görüşmeler olabilir.

Darar heyete üst düzey Suriyeli Kürt yetkili İlham Ahmed'in başkanlık ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  1. Esed rejimi
  2. suriye demokratik güçleri
  3. YPG

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