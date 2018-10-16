YPG şimdi de yardım çalışanlarından haraç alacağını duyurdu!

Rakka'nın Tabka ilçesinde örgüte bağlı sözde yerel meclis, ilçedeki yardım çalışanlarının maaşlarından yüzde 25 kesinti yapacaklarını açıkladı.

Açıklamada, kesintinin terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde meclisin görevlendirdiği komite tarafından organize edileceği belirtildi.

YPG 2017'de işgal etmişti

Tabka, Mayıs 2017'de, Rakka il merkezi ise 17 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, Rakka'da bir yıldır işgal ve baskı düzenini sürdürüyor. AA’nın harita ölçümlerine göre, YPG/PKK halihazırda ülke topraklarının yaklaşık yüzde 28’ni işgal ediyor.