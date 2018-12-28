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YPG PKK Münbiç’ten son dakika çekiliyor mu? YPG Münbiç’ten nereye çekiliyor

Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde terör örgütü PKK-YPG Fırat’ın doğusundan çekilmek zorunda kaldı. PKK’nın hamisi konumundaki ABD, terörist YPG’yi satmasından sonra büyük bir şok yaşayan PKK-PYD Münbiç’ten son dakika çekilme kararı aldı. Peki YPG-PYD-PKK Münbiç’ten nereye çekiliyor.

28 Aralık 2018 Cuma 11:47
YPG PKK Münbiç’ten son dakika çekiliyor mu? YPG Münbiç’ten nereye çekiliyor

Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde terör örgütü PKK-YPG Fırat’ın doğusundan çekilmek zorunda kaldı. PKK’nın hamisi konumundaki ABD, terörist YPG’yi satmasından sonra büyük bir şok yaşayan PKK-PYD Münbiç’ten son dakika çekilme kararı aldı. Peki YPG-PYD-PKK Münbiç’ten nereye çekiliyor.

Reuters’ın son dakika haberine göre terör örgütü YPG, "kendi güçlerinin çekileceği yerlerde, özellikle de Münbiç’de kontrol sağlamak üzere Suriye hükümetini davet ettiklerini’ açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ’ı Suriye’de yendik, Trump hükümeti boyunca Suriye’de bulunmamızın tek sebebimiz buydu" demişti. 

"Eve dönüşleri başlattık"

Beyaz Saray'ın paylaştığı mesajda, "Beş yıl önce, IŞİD, Ortadoğu'da çok güçlü ve tehlikeli bir güçtü, şimdi ise ABD, bu bölgesel hilafeti yendi. Suriye'de IŞİD'e karşı kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyon'un ve yürüttüğü kampanyanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçiş için ABD askerlerinin eve dönüşünü başlattık" denildi.

 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:47
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