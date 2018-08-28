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YPG okullarını kapatmıştı! Suriyeli Hristiyanlar sokaklarda

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı'da Hristiyanlara ait iki okulu kapatan YPG/PKK, halk tarafından protesto edildi.

28 Ağustos 2018 Salı 20:06
YPG okullarını kapatmıştı! Suriyeli Hristiyanlar sokaklarda

Suriye'nin kuzeyinde Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK tarafından okulları kapatılan Hristiyanlar, terör örgütünü protesto etti.

Haseke'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçe merkezindeki onlarca Hristiyan, örgütün bu ayın ortasında Hristiyanlara ait iki okulu kapatmasını protesto için bir araya geldi.

Haseke'nin Kamışlı kent merkezinde toplanan eylemciler, YPG/PKK tarafından kapatılan okullarının yeniden açılması için sloganlar attı.

YPG/PKK'lı teröristler, okullarının yeniden açılmasını isteyen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık yaklaşık bir saat süren eylemin ardından dağıldı.

18 Ağustos'ta Haseke'deki kiliselerin başkan ve rahipleri, Kamışlı'da bir araya gelerek örgütün okullarını kapatmasının "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

YPG/PKK'nın İDEOLOJİK MÜFREDAT DAYATMASI

Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:06
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