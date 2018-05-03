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YPG komutanlarına gizemli suikast

YPG/PYD komutanlarına gizemli suikastler gün geçtikçe artıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:04
YPG komutanlarına gizemli suikast

yeniakit.com.tr

PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü komutanlarına gizemli suikastler gün geçtikçe artıyor.

YPG KOMUTANLARI TEK TEK..

YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarına ve yetkililerine düzenlenen suikastlere bir yenisi daha eklendi.

Mart ayının ortasında YPG kontrolü altındaki Rakka’nın meclis genel ilişkiler sorumlusu Ömer Alluş’un gizemli bir şekilde öldürülmesiyle başlayan suikast serisi durmak bilmiyor.

GİZEMLİ SUİKASTLER DURDURULAMIYOR

Suriye kaynaklarından alınan bilgiye göre sözde Adalet heyeti başkanı avukat İbrahim Muhammed Tayyar, YPG toplantısında yediği çikolatadan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Kaynaklar ayrıca geçtiğimiz günlerde YPG komutanlarından Ahmed Kobani’nin Rakka kuzeybatısında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu öldüğünü bildirdi.

İŞİN ARKASINDA KİM VAR?

Diğer taraftan geçtiğimiz kısa dönem içinde PYD meclis üyesi Halid Kouti, geçtiği yola döşenen bir mayının patlaması üzerine ölmüştü.

Bu gizemli ve artarda gelen suikastlerin önüne geçilemezken, bu işin arkasında kimin olduğu halen bilinmiyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:04
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  2. Pyd
  3. sdg
  4. PKK
  5. suikast
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