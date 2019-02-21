YPG-Esed işbirliğine karşı ABD'den silah taktiği

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Washington'un Şam'la yakınlaşmaması için YPG'ye silah sevkiyatını sürdürdüğünün altını çizdi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Fitin, "ABD'liler, YPG'yi Suriye'nin kuzeyindeki tek dayanak noktaları olarak görüyor. Dolayısıyla Washington, bu ortaklığın korunması için tüm çabayı gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Ankara'nın baskısına rağmen ABD, YPG'ye silah ve mühimmat sevkiyatına son vermiyor. ABD'lilerin ana amacı, YPG'nin Şam yönetimiyle yaklaşmasını önlemek" dedi.

Rus uzmana göre, ABD'nin YPG'ye desteğini sürdürmesinin bir diğer nedeni, böylelikle YPG ile Şam arasındaki diyaloğa ve genel itibarıyla Suriye'de duruma etki edebileceğini düşünüyor olması.

"YPG, ABD oyunun bir parçası"

Fitin, "Washington, Suriye'de istikrar sağlanmasına ilgi duymuyor ve YPG ile ilişkiler, ABD'nin bu ülkede oynadığı oyunun unsurların biri. Kaldı ki, Suriye'den çekilme açıklamasının fiiliyatta doğrulanması gerekiyor. Çekilme olup olmayacağı ya da çekilmenin hangi boyutta olacağı konusunda belirsizlik söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Önemli sorunlar meydana getirecek"

YPG'ye askeri desteğin Washington ve Ankara arasındaki halihazırda zor ilişkileri daha da zorlaştıracağını kaydeden Rus uzman, "ABD'nin YPG ile temasları, Ankara'yı çok rahatsız ediyor ve bu durum, Washington'a sürekli olarak aktarılıyor. YPG'ye askeri desteğin devam etmesi, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli sorunlar meydana getirecek" diye ekledi.