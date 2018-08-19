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Esed'le anlaşamayan YPG, rejimin adaylarını alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Esed rejiminin 16 Eylül'de yapacağı yerel seçime aday olan 17 Arap'ı gözaltına aldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:05
Esed'le anlaşamayan YPG, rejimin adaylarını alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejiminin gelecek ay yapacağı yerel seçimde aday olan Arapları alıkoydu.

Kamışlı'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim, YPG/PKK ile birlikte idare ettikleri Kamışlı'da bir seçim bürosu kurdu.

BASKINLA EVLERİNDEN ALDILAR

Rejime yakın olduğu bilinen ancak bağımsız 17 Arap, büroya adaylık başvurusu yaptı. YPG/PKK, adaylıkları kabul edilen kişileri, Cevadiye beldesindeki evlerine baskın yaparak gözaltına aldı.

Rejim, 16 Eylül'de iç savaş boyunca ilk kez yerel seçim düzenleyeceğini duyurmuştu.

ESED, PYD GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALMIŞTI

YPG/PKK ve rejim, bu nedenle bir süredir devam eden görüşme trafiklerine hız vermişti. Şam'da iki görüşme yapan rejim ve YPG/PKK, geçen haftaki görüşmede, örgütün özerklik talepleri üzerine anlaşamamıştı.

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenilmişti. Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergilemişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:05
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  4. Kamışlı
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