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YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız

Türk komandoları karşısında çaresiz kalıp silahlarını bırakıp kaçan ABD beslemesi YPG'li teröristler, Afrin için operasyon hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:24
YPG: Afrin'e operasyon başlatacağız

Sınırlarını güven altına alarak, kendisini, “kurtuluş yolu” olarak gören mazlumlara yardım eden Türk komandosu, Afrin’i teröristlerden temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı. Bu harekat kapsamında Afrin, yaklaşık iki ay içinde ABD tarafından fonlanan YPG’li teröristlerden temizlenmişti. Kahraman Mehmetçik’e karşı silah çekenlerin cenazeleri evlerine yollanırken, Kandil’den bölgeye fazladan tabut yollandığı, eski tabutların yeni cenazeler için kullanıldığı gibi bilgiler, bölgeden gelmeye başlamıştı. Harekat sırasında 4 binden fazla terörist etkisiz hale getirilirken, bölge halkı Türk askerini -özellikle şehir merkezinde- görünce sevinç naraları atarak, kahraman askerlerimizle aşlarını paylaşmışlardı.

AFRİN YPG'YE MEZAR OLDU

Binlerce teröristi tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etti.

GERİ DÖNECEKLERMİŞ

Amerika'dan aldığı silah ve paralara rağmen Türk askeri karşısında çaresiz kalan YPG'li hainler, bırakıp kaçtığı Afrin'e geri dönme hayalleri kurmaya başladı.

Omurgasını YPG'li teröristlerin oluşturduğu SDG'nin sözcüsü, Afrin operasyonu için hazırlık yapmaya başladıklarını açıkladı.

Sözcü, "Afrin’in özgürleştirilmesi için önümüzde bir operasyon olduğu ortada. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var ancak operasyona ilişkin hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:24
  1. Zeytin dalı harekatı
  2. suriye
  3. afrin
  4. mehmetçik
  5. türk silahlı kuvvetleri
  6. terörist
  7. ypg

YORUM YAZ

  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    Afrin şu an özgür.Siz gelince köleşecekler.K.pek oğlu k.pekler
  • şükrü onukşükrü onuk2 sa önce
    Afrin e operasyon hazırlığı yapacaklarına Washington a yapsınlar burayı almak Afrin i almaktan daha kolay .
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