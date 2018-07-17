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'YPG, ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor' iddiası

Terör hamisi ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı PKK'nın bir uzantısı olan Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) silah yardımını artırırken söz konusu silahların YPG'liler tarafından karaborsada satıldıkları ileri sürüldü.

17 Temmuz 2018 Salı 15:08
'YPG, ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor' iddiası

Arapça Daily Sabah'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre YPGliler kendi masraflarını karşılamak için ABD yapımı silahlarını karaborsada satıyor. 

Haberde "YPG'liler, ABD'ye silahlarını teslim etmeye başladıklarında Türkiye'nin kendilerine yeni bir operasyon başlatabileceğinden korkuyor. Bu yüzden silahlarını aynı bölgede faaliyet yürüten başka gruplara satıyor" ifadeleri aktarıldı.

EN AZ 5000 TIR SİLAH GÖNDERİLDİ

ABD, şimdiye kadar çok sayıda ağır ve hafif silah DSG'ye göndermişti. En son geçen hafta 200 TIR'la yaptığı sevkiyatla birlikte, şimdiye kadar en az 5000 TIR silah göndermiş oldu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:08
  1. abd
  2. ypg

YORUM YAZ

  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu23 dk önce
    YPG lilere bir harçlık verin amerikadan para verip alamadığınız silahları boş bir alana getirip bıraksınlar teslim alın. güzel fikir değil im?
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