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YPG: ABD bizi şoke etti, mecburen Esed'le anlaştık

ABD, Suriye'den çekilme kararı aldıktan sonra tasmasız kalan YPG, boynunda Esed'in ipini doladı. Terör örgütü YPG'nin Sözcüsü Mazlum Kobani, ABD'nin kararından sonra "şoke olduklarını" ve Esed ile masaya oturmak zorunda kaldıklarını söyledi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:19
YPG: ABD bizi şoke etti, mecburen Esed'le anlaştık

Türkiye'nin sınır güvenliğini oluşturmak için attığı emin adımlar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasında etkili oldu. Bizzat ülke medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye'den çekilme kararı aldığı ifade ediliyor. ABD'nin aldığı bu kararın ardından, Trump'ın Suriye'de beslediği PKK/YPG'li teröristler şoka girdi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başlamak üzere olduğu açıklamasının ardından da teröristlerin uykusu kaçtı. 

"Trump'ın kararı bizi şoke etti"

Terör örgütü YPG'nin isim değiştirmiş hali olan SDG'nin sözcüsü Mazlum Kobani, "ABD birkaç gün öncesine kadar anlaşmalara bağlı kalacağını vurgulamıştı. Biz de bunun karşılığında anlaşmalara bağlı kaldık. Donald Trump’ın kararı bizi şok etti. Bunu beklemiyorduk" dedi.

Kısa süre önce "çekilmeyeceğiz" denmiş

Bu kararın ardından Rusya ve Esad ile anlaşmak için masaya oturmak zorunda kaldıklarını kaydeden sözcü, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin kendilerini kısa bir süre önce ziyaret ederek ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini söylediğini aktardı.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası, Jeffrey de istifa etmek zorunda kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:19
  1. james jeffrey
  2. ypg
  3. abd
  4. fırat

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