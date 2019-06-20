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Yozgat'taki sel ve dolu

Sel ve doludan zarar gören bölgeleri inceleyen Vali Kadir Çakır:- "Köylerimizde mağduriyetler oluşmuş, bazı evlerimiz yıkılmıştır. AFAD ekiplerimiz birçok köyümüzde mağdur olan vatandaşlarımızı kurtarmıştır"- "Öncelikle Allah hepimizin canlarını korusun. Mal canın yongası, elimizden geleni yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum"

20 Haziran 2019 Perşembe 18:08
Yozgat'taki sel ve dolu

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, dolu ve selden zarar gören köylerde incelemede bulundu.

Vali Çakır, dolu ve selden zarar gören merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, İbrahimhacılı, Saatli ve Kızılyar köylerinde köy halkın sorunlarını dinledi.

İnceleme sonrası dolu ve selden en fazla etkilenen Lök köyünde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, Yozgat'ta 14 Haziran'dan itibaren, son yıllarda hiç görülmedik şekilde yağmur oluştuğunu söyledi.

Şiddetli yağışın, beraberinde su baskınlarını getirdiğini ifade eden Çakır, "Birçok köyümüzde de şiddetli şekilde dolu düştü. Başta Lök köyümüz olmak üzere birçok köyümüzde ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi. Hasar tespitlerini hızla yapıyoruz ama aynı gün yağış meydana gelmesi dolayısıyla hasar tespitlerini yenilemek zorunda kalıyoruz." dedi.

Arazi hasar tespitlerinin sağlıklı yapılabilmesi için suyun çekilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Köylerimizde mağduriyetler oluşmuş, bazı evlerimiz yıkılmıştır. AFAD ekiplerimiz birçok köyümüzde mağdur olan vatandaşlarımızı kurtarmıştır. Şu an itibarıyla can kaybımız yoktur. Maalesef hayvanlar telef olmuştur. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımız devam etmektedir. Sigorta kapsamında olan araziler düşüldükten sonra diğer arazilerin tespiti yapılarak Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilecektir. Yine hasar olan evlerdeki hasar da AFAD'a iletilecektir. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden saklasın, pazar gününe kadar yağmur ve dolu ihtimali olabilir, vatandaşımızı uyarıyoruz. Öncelikle Allah hepimizin canlarını korusun. Mal canın yongası, elimizden geleni yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kentte yaklaşık 70 bin dekar alanın doludan zarar gördüğünü, çiftçinin mağdur olduğunu belirtti.

Lök köyü sakinlerinden Sefa Kaya da (35) kendisinin genç çiftçi projesinden yararlanarak köye döndüğünü söyledi.

Dolunun ekili alanlara büyük zarar verdiğini, ürünleri hasat edilemez hale getirdiğini belirten Kaya, "Çiftçinin bankalara borcu var, 2-3 ay sonra tekrar ekim yapılması gerekiyor, bunun için tohum lazım, gübre lazım, mazot lazım, bunların nereden alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay Bey'den yardım bekliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.

Vali Çakır'ın köylerde yaptığı incelemelerde İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl AFAD Müdürü İbrahim İbiş, Meteoroloji Müdürü Veysel Çıplak, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ve diğer ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:08
  1. dolu ve sel
  2. inceleme
  3. Lök köyü
  4. Yozgat Valisi Kadir Çakır

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