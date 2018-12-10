Yozgat'taki DEAŞ operasyonu
Gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlı adliyeye sevk edildi10 Aralık 2018 Pazartesi 09:41
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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