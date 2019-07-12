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Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu

Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından şehrin belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu

Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından şehrin belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.


Yozgat’ta zabıta ekiplerince farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonda dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişi alınarak Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan 197 lira tutanak ile kayıt altına alındı. Paralar yetkilerce kamuya aktarılmak üzere belediye hesabına yatırıldı. Yozgat ilçelerinden ve Çorum’dan geldikleri belirlenen dilenciler, kimlik ve üst aramalarının ardından geldikleri yere gitmeleri için otogara götürüldü.


Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri ise insanların manevi duygularını sömüren dilencilere karşı vatandaşları uyararak bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:10
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