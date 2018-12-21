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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

21 Aralık 2018 Cuma 10:20
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yozgat yönüne giden özel bir firmaya ait ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:20
  1. Kırıkkale
  2. Yozgat
  3. Ankara
  4. yolcu otobüsü kaza
  5. Yolcu otobüsü kazası
  6. Yerköy ilçesi

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