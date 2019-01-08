Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Yozgat 9 ocak kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Yozgat da yerini aldı. Yozgat'ta kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? Yozgat'ta okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Yozgat'ta yarın (9 Ocak çarşamba) okullar tatil mi?

Yozgat'ta gün boyu etkili olan kar sonrası Vali Kadir Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Vali Çakır, "Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 9 0cak Çarşamba günü, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.