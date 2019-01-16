Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? Yozgat 17 Ocak Perşembe günü kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Yozgat da var. Yozgat'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Yozgat'ta okullar yarın da tatil mi? Yozgat'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Yozgat'ta 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi kurumlarında 17 Ocak Perşembe günü de eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.