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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:51
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Akdağmadeni Muşali köyünde evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 bin 280 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 71 fişek ele geçirildi.


Evlerinde uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:51
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