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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Dişli köyünde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:25
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Dişli köyünde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Sorgun ilçesi Dişli köyünde işletmeciliğini M.U.’nun yaptığı bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu duyumunu alan ekipler operasyon düzenledi. Yapılan aramalar neticesinde bin 528 gram kubar esrar, 34 kök sökülmüş ve kurutulmaya bırakılmış kenevir, 404 dikili kenevir bitkisi ile 130 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Olay ile ilgili M.U. ile birlikte toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:25
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