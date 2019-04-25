Yozgat’ta trafik kazası: Çok sayıda yaralı var Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden Sorgun istikametine gelen bir otomobil karşı şeritteki minibüsle çarpıştı. Olay sırasında arkadan gelen kamyon ise otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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