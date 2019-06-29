Yozgat’ta trafik kazası: 7 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Yozgat’ın Sarıhacılı mevkiinde meydana geldi. D. Ç. (59)yönetimindeki 34 UR 3288 plakalı otomobil, Yozgat Sarıhacılı mevkiinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp refüje düştü. Kazada sürücü D. Ç. ile birlikte araç içerisinde bulunan A. Ç. (4), E.S. Ç. (9), Ö. A. (20), S. D. (61), A. D. (61), E.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanede tedavileri yapılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki kablolara vatandaşların yaklaşmasına engel olmaya çalışan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen elektrik ekipleri direkten çıkan kablolara müdahale ederek güvenliği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.