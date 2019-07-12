Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Yozgat istikametine giden T.G. idaresindeki 43 KM 941 plakalı araç, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü T.G. ile araç içerisinde bulunan M. T., E. T., F. T., T. T. ve Z. T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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