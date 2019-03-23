Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ahmet Çelik (35) yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil, Sorgun'dan Kadışehri ilçesine seyrederken Yeniyer beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaziye (30), Fatma (61), Umut (12), Ömer (11) ve İrem Çelik (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Çelik, buradaki müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

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