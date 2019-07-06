Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde Ziya Türkben’in kullandığı 66 HH 187 plakalı traktörle, ardından da karşı yönden gelen Mehmet Karaaslan yönetimindeki 39 SA 137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 66 FK 963 plakalı otomobil içerisinde bulunan Sadık Durmuş olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada sürücüler Vehbi Yılmaz, Ziya Türkben, Mehmet Karaaslan ile 39 SA 137 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ayşe Karaaslan, Hasret Karaaslan ve Hakan Karaaslan ise Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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