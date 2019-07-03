Yozgat’ta silahlı kavga ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yozgat’ta Organize Sanayi Bölgesinde plastik fabrikası sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi, 3 yaralının tedavileri sürüyor.

İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın taşınması ve devri konusunda yönetim kısmında toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında iki kardeş H. Yıldırım ile H. Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte H.Yıldırım. (63) belindeki silahı çıkararak kardeşlerine ve toplantıda bulunan yeğenlerine ateş etti. Olayın ardından H. Yıldırım fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden H. Yıldırım (48), M. A. Yıldırım(47), M.Yıldırım (25), M. Yıldırım. Y.Yıldırım(16) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kardeşten Hasan Yıldırım ile M. Ali Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Olay ile ilgili incelemelere başlayan jandarma ekipleri olay sonrası kaçan zanlı H Yıldırım’ın yakalanması için de çalışma başlattı.