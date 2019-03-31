Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu

Yozgat’ta etkili olan şiddetli rüzgar 7 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa savrulurken o sırada dışarıda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yozgat’ta gece esen şiddetli rüzgar, Çapanoğlu Mahallesinde 7 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken, can ve mal kaybı olmadı. Apartman sakinlerinden Tuğra Filik yaptığı açıklamada “Gece çok şiddetli rüzgar esti. Binamızın çatısının bir bölümü uçtu. Sevindirici olan kısım can ve mal kaybının olmamasıydı. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz" dedi.

Öte yandan şiddetli rüzgar ağaçları ve reklam totemlerini de devirdi. Rüzgar, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan toteme zarar verirken hemen yanındaki telefon direğini kırdı. Trafik levhalarını yerinden söken rüzgar, bir iş yerinin de reklam totemini devirdi.