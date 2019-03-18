Yozgat’ta şehitler için fener alayı düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Lise Caddesi’nden başlayan fener alayına katılan yüzlerce vatandaş, mehter takımı öncülüğünde ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada toplanan vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik etti. Daha sonra programda Kur’an-ı Kerim okunarak,şehitler için dua edildi. Duanın ardından vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Fener alayına katılan İrfan Çağlayan isimli vatandaş, milli ve manevi duygular içerisinde olduklarını söyleyerek, “Son derece heyecanlıyım. Çanakkale’de vatan için bayrak için şehit olan askerlerimizi, insanlarımızı rahmetle anıyorum. Yattıkları yer nur olsun. Bugün burada bu mutluluğu yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Makamları cennet olsun” dedi.

Zuhal Kayacık ise, “Heyecanlıyız, gururluyuz. Gözlerimiz doluyor, şehitlerimizi andık. Onlara minnettarız. Yozgat ekibinin yaptığı bu çalışma da güzel, meşaleler eşliğinde mehteran eşliğinde hoşumuza gitti. Yıllardır böyle faaliyetler görmüyorduk, gurur duyduk” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün ardından vatandaşlara seslenen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Anadolu bir günde vatan olmadı. Biz bugün burada konuşabiliyorsak, biz bugün burada rahat içerisinde, huzur içerisinde toplanabiliyorsak milyonlarca şehidimiz, gazimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Onlara Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu vatan için kanlarını, canlarını seve seve feda ettiler ve biz bugün burada huzur içerisinde, refah içeresinde bu güzel vatanda hep birlikte yaşıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.