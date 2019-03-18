0553 313 94 23

Yozgat’ta şehitler için fener alayı düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:26
Yozgat’ta şehitler için fener alayı düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.


Lise Caddesi’nden başlayan fener alayına katılan yüzlerce vatandaş, mehter takımı öncülüğünde ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada toplanan vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik etti. Daha sonra programda Kur’an-ı Kerim okunarak,şehitler için dua edildi. Duanın ardından vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.


Fener alayına katılan İrfan Çağlayan isimli vatandaş, milli ve manevi duygular içerisinde olduklarını söyleyerek, “Son derece heyecanlıyım. Çanakkale’de vatan için bayrak için şehit olan askerlerimizi, insanlarımızı rahmetle anıyorum. Yattıkları yer nur olsun. Bugün burada bu mutluluğu yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Makamları cennet olsun” dedi.


Zuhal Kayacık ise, “Heyecanlıyız, gururluyuz. Gözlerimiz doluyor, şehitlerimizi andık. Onlara minnettarız. Yozgat ekibinin yaptığı bu çalışma da güzel, meşaleler eşliğinde mehteran eşliğinde hoşumuza gitti. Yıllardır böyle faaliyetler görmüyorduk, gurur duyduk” şeklinde konuştu.


Yürüyüşün ardından vatandaşlara seslenen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Anadolu bir günde vatan olmadı. Biz bugün burada konuşabiliyorsak, biz bugün burada rahat içerisinde, huzur içerisinde toplanabiliyorsak milyonlarca şehidimiz, gazimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Onlara Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu vatan için kanlarını, canlarını seve seve feda ettiler ve biz bugün burada huzur içerisinde, refah içeresinde bu güzel vatanda hep birlikte yaşıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır. Ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşimin buna dikkat etmesi lazım. Yani illa bu da Kürt'tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa eğer yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete, bu millete
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri..
    2. ÇAĞSAV Onur Ödülleri sahiplerini buldu
    3. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    4. Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme..
    5. Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında..
    6. Gaziosmanpaşa ulaşımın merkez noktası..
    7. Kadınların bereket kapısı: Nar Projesi
    8. Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale..
    12. Motosikletlerini Çanakkale şehitleri..
    13. İngiltere’deki Türklere Ankara..
    14. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    15. Yozgat’ta şehitler için fener alayı..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın..
    17. Putin'den Erdoğan'a tezgah! Kırım'daki..
    18. "Elektrikte arz, talebi geçti"
    19. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonu Genç,..
    20. Buteflika, ulusal diyalog konferansı..
    21. Erdoğan: "Bunlar, Avrupa Birliği'nin..
    22. "NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor..
    23. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    24. Dışişleri Bakanlığından Hollanda'daki..
    25. "Önceliğimiz kadınlarımız, önceliğimiz..
    26. DOB'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma..
    27. Erdoğan: "Bunlar bölücü örgütün önde..
    28. 74 kez açılan ateşle kör olan anne..
    29. Polis memurunu darp etti, kaçarken..
    30. Bakan Kasapoğlu: "Ödediğimiz kredi ve..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun