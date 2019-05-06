Yozgat’ta şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi

Yozgat’ta Cumhurbaşkanlığı tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı, 5 şehit ailesine düzenlenen törenle takdim edildi.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen törenle Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehit olan personellerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi. Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Ülkemizin ve milletimiz varlığını devam ettirmek ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etme uğruna şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın aileleriyle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin bıraktıkları emanetleri korumak bizlerin en önemli görevidir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin annelerinden, babalarından Allah razı olsun” dedi.

Vali Çakır daha sonra Cumhurbaşkanlığınca tevcih edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratını şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın babası Selim Dargın’a, şehit Uzman Çavuş Harun Koçak’ın babası Alim Koçak’a, şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ablası Nermin Gezginci’ye, şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez’in babası Özbay Devrilmez’e, şehit Polis Memuru Ahmet Alan’ın babası Erbolat Alan’a takdim etti. Törene İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı ve şehit ailelerinin yakınları katıldı.