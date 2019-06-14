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Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Yozgat’ta 2018-2019 eğitim öğretim dönemini tamamlayan 75 bin 280 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:19
Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Yozgat’ta 2018-2019 eğitim öğretim dönemini tamamlayan 75 bin 280 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.


Sakarya İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.


Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, öğrencilere iyi tatiller dileyerek velilere seslendi. Vali Çakır, “Çocuklarınıza gözünüz gibi bakın, çocuklar bizim en büyük değerimiz, en büyük servetimiz. Onları onura edelim, başkalarıyla kıyaslamayalım. Eğitim camiamıza, öğretmelerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. İlimiz eğitim aşamasında daha büyük yerlere gelecek. Biz de eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, il genelinde 517 eğitim yuvasında 5 bin 200 okul öncesi, 47 bin 997 temel eğitim ve 22 bin 83’ü ortaöğretim olmak üzere 75 bin 280 öğrencinin karne aldığını söyledi.


Öğrencilerden İbrahim Yazan da, arkadaşlarından ayrıldığı için üzüldüğünü söyleyerek yaz tatilinde kitap okuyup oyun oynayarak zaman geçireceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:19
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