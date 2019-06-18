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Yozgat’ta Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı

Yozgat’ta Mısır’ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:54
Yozgat’ta Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı

Yozgat’ta Mısır’ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Çapanoğlu Büyük Camii’nde öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Namazın ardından Mursi için dua edildi.Gıyabi cenaze namazına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazının AK Parti İl Başkanlığında Mursi için basın açıklaması yapıldı.


Akdağmadeni’nde de Muhammed Mursi İçin gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Haseki Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, İl genel Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftülüğü vaizi Serdar Kılıç tarafından kıldırılan cenaze namazıyla vatandaşlar, Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için ruhuna dua ettiler.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:54
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