Yozgat’ta kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyünde kayınbiraderini silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyünde kayınbiraderini silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Sazlıdere köyü çıkışında meydana gelen olayda, kayınbiraderi Şener A.’yı (31) tabanca ile iki el ateş ederek öldüren Talip A. (35), jandarmadaki işlemlerinin ardından öğleye doğru adliyeye sevk edildi. Zanlı Talip A., ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Şener A. ise Akdağmadeni Arpalık köyünde toprağa verildi.

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