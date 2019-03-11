Yozgat’ta İŞKUR ve SGK istihdam Teşvikleri Toplantısı yapıldı

İŞKUR ve SGK İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2 buçuk milyon kişiye istihdam ağı oluşturmak için ülke genelinde seferberlik ilan edildiğini ve Yozgat olarak bu seferberliğe katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın katılımlarıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya işverenler yoğun katılım gösterirken toplantıda, İŞKUR ve SGK iş uzmanları tarafından işverenlere istihdamı artırmalarına yönelik devletin sunmuş olduğu teşviklerle ilgili sunum yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Çakır, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün vatan sevdalılarının bir tek isteği var, o da ekstradan bir kişi dahi olsa istihdamı artırmak. Yozgat olarak elimizden geleni yapacağız. İŞKUR ve SGK bu istihdam planı çerçevesinde çalıştılar. İşverenlerimizin bu istihdam teşviklerinden yararlanmaları için her türlü kolaylık sağlanmış durumda. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinizi düşünüyorum” dedi.

Konuşmasında girişimci kadınlara da seslenen Vali Çakır, kadınların çalışma hayatında daha sağlam adımlarla ilerlediğini ve teşvikleri daha yakından takip ettiğini söyledi. Vali Çakır, “Memleketimizin kurtuluşu ve refaha ermesi genç girişimciler ile kadınlarımız sayesinde olacak. Yaptığınız hiçbir işi hafife almayın. Alınan küçük bir teşvikle bile başlayıp, daha sonra işleri büyüterek yanında 20-30 kişi çalıştıranlar var” şeklinde konuştu.

Vali Kadir Çakır, “İstihdam teşvikleri 2019 yılında da devam edecektir. Şüphesiz ki ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu teşvikler, ilimizde işsizliğe çare olacak, işsizlik oranı azalacaktır. Temennimiz Yozgat’ın daha güzel, daha yaşanabilir olması, yaşam alanlarının genişlemesi, sosyal hayatın renkli olması, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha da gelişmesidir. Artan istihdamın yanı sıra Hızlı Trenin faaliyete geçmesi ve Havalimanı inşaatının tamamlanması ile birlikte Yozgat’ta göçü tersine çevirecektir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Yozgat’ta güzel istihdam alanları oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.