ORAN Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Özel İdaresi işbirliğinde Yozgat’ta hayvan hastanesi ve hayvan borsası kuruluyor.

Yozgat’ın Çalatlı köyü yakınlarında toplam 95 bin metrekare arsa üzerine kurulacak proje, sosyal donatıları ile birlikte 56 bin metrekare alan planlanacak. Toplam 12 milyon lira ödenek ayrılan projenin 9 milyon lirası ORAN Kalkınma Ajansı tarafından 3 milyon lira ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Yozgat’ın yanı sıra ilçelere ve bölge illere de hizmet verecek hayvan hastanesinde, büyük ve küçük hayvan klinikleri, 12 bin 500 metrekare hayvan padokları ile birlikte karantina, hayvan hanı misafirhanesi, kesimhane, laboratuvar, idari bina, atık depolama havuzu, yemlik, giriş dezenfeksiyon bölümleri bulunacak.

Kurulacak hayvan hastanesi ve hayvan borsası yerinde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada “Yozgat’ımıza Kurban Bayramı öncesi bir hayvan pazarı, hayvan hastanesi kazandırmak için ilk adımı attık. Bu basit ve klasik anlamda bir proje değil. İçerisinde 12 bin metrekare civarında padokların bulunduğu, 2 bin hayvanın ayın anda alınabildiği, 500 metrekare karantina alanın olduğu, hayvan hanı, misafirhane, kesimhane, laboratuvar, atık depolama havuzu, yemlik, girişte dezenfektasyon alanının bulunduğu, atık su kanallarının bulunduğu geniş bir kompleks. Burası 95 dönüm 50 dönümüne tekamül edecek. Kalan kısım da gerektiğinde büyütme amaçlı olarak kullanılacak. Yozgat’ın böyle bir alana ihtiyacı vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yozgat’ta düz alan konusunda biraz zorlandık. Biz de Çalatlı mevkiindeki bu alanı tespit ettik” dedi.

Vali Çakır, “Hayvancılık önemli, hayvancılığın gelişmesine, diğer taraftan da hayvan ticaretine de büyük katkısı olur. Kurban Bayramı öncesi bu müjdeyi vermek bizim için önemliydi. Burası diğer ilçelerle birlikte birbirini besleyecek, organize sanayi gibi düşünmek gerekir. Yozgat coğrafi olarak Türkiye’nin ortasında bir alan, diğer pazarların potansiyelini de artıracak” şeklinde konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de hayvan hastanesi ve hayvan borsasının Yozgat’a hayırlı olmasını dileyerek “Burası lokasyon olarak güzel bir yer. Hem Alaca, Sorgun ve Yozgat’ımızın kesişme mevkiinde hem de doğuyu-batıya, kuzeyi güneye bağlayan yol güzergahının kesişme noktasında. Vatandaşlarımızın ticari faaliyetinin gelişmesine hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak bir proje” ifadelerini kullandı.

İncelemelere Yerköy Kaymakamı Ali Ada, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nafiz Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaettin Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de katıldı.