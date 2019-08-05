0553 313 94 23

Yozgat’ta gurbetçi vatandaş TDV’ye 100 adet kurban bağışında bulundu

Yozgat’ta gurbetçi bir vatandaş Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine 100 adet kurban bağışında bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:06
Yozgat’ta gurbetçi vatandaş TDV’ye 100 adet kurban bağışında bulundu

Yozgat’ta gurbetçi bir vatandaş Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine 100 adet kurban bağışında bulundu.


Türkiye Diyanet Vakfının PTT önündeki kurban bağış standına gelen isminin açıklanmasını istemeyen Yozgatlı gurbetçi vatandaş, yurt dışında kesilmek üzere 100 adet kurban bağışında bulundu. Gurbetçi vatandaş, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere 100 kurban ücreti olan 72 bin 500 lirayı makbuz karşılığında TDV Yozgat Şubesi yetkililerine teslim etti.


Yozgat İl Müftüsü ve TDV Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik, tatilini Yozgat’ta geçiren gurbetçi vatandaşa bağışlarından ötürü teşekkür ederek “TDV olarak Kurban Bayramında kurban etlerimizi 145 ülkede mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Türk Diyanet Vakfı olarak kurban bağışı stantlarımızda çalışanlarımız, arife gününe kadar bağışları kabul edecek. Bugün de Yozgat’ta tatilini geçiren gurbetçi bir vatandaşımız bizi ziyaret ederek 100 adet kurbanı yurt dışında kesilmek üzere bağışladı. Gurbetçi vatandaşımıza çok teşekkür ediyoruz inşallah Allah hayrını kabul eder” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaydeğirmeni Muay Thai takımına turnuva sonunda madalya yağmuru
    1. Çaydeğirmeni Muay Thai takımına..
    2. Medel ve Roco sağlık kontrolünden geçti!
    3. Sakarya Ticaret Borsası
    4. Karacabey’in dört bir yanını ıhlamur..
    5. SSAUMDER’in kampanyasına, Kemal..
    6. Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
    7. Mahsur kalan fındık işçileri kurtarıldı
    8. Pazara ucuzluk geldi
    9. Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar..
    10. AB, sığınmacılara yönelik ihlalleri..
    11. Orman yangınına müdahale sürüyor
    12. Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının..
    13. TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8..
    14. Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye..
    15. Manuka balının faydaları nelerdir? |..
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı
    18. Herkes bunu konuşuyor! İHH'dan büyük..
    19. Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin”..
    20. Medel ve Roco sağlık kontrolünden..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı