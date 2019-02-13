0553 313 94 23

Yozgat’ta FETÖ’den gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Yozgat merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 2010’daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Yozgat’ta FETÖ’den gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Yozgat merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 2010’daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde Yozgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye Olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu zararına nitelikli dolandırıcılık, 2010 yılı Komiser Yardımcısı Sınavında sınav sorularını FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri aracılığıyla önceden aldıkları değerlendirilen ve bilirkişi raporlarıyla şüpheli oldukları tespit edilen soruşturması kapsamında aralarında ihraç ve çalışanlarında bulunduğu komiser ve komiser yardımcısı 11 şüpheli Ankara, Kırıkkale, Edirne, Çorum, Amasya ve Aksaray illerinde gerçekleştiren operasyonlarla gözaltına alınarak Yozgat il merkezine intikal ettirildi" denildi.


Operasyonda daha önce iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule Yüksel Şenler yoğun bakımda mı? Sağlık durumu son dakika
    1. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    2. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    3. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    5. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    6. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    7. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    8. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    9. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    10. EYOF 2019
    11. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    12. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    13. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    14. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    15. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    16. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    17. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    18. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    19. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    20. Paris'teki gösteride polisi döven..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir