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Yozgat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

21 Aralık 2018 Cuma 08:49
Yozgat'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi  sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 

Ankara'dan Yozgat yönüne giden Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün  kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde  yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki  hastanelere kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 08:49
  1. Kırıkkale
  2. Yozgat
  3. Ankara
  4. trafik kazası

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