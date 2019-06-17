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Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi

17 Haziran 2019 Pazartesi 02:06
Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yerleşim yerleri ve ekili alanlar, dolu ve sel nedeniyle zarar gördü.

Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyünde dolu ve sağanak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Selin getirdiği kütükler ve devrilen ağaçlar nedeniyle Yozgat- Boğazlıyan kara yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Sürücüler yollardaki kütükleri kendi imkanlarıyla temizledi.

Lök köyünde sel nedeniyle 5 evin avlu duvarı, 2 ahır ve 1 tandır evi yıkıldı, 3 köprü de kullanılamaz hale geldi.

Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 dakika ceviz büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık bir saat dolu yağdığını söyledi. Önal, ekili alanlarda büyük zarar olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köy halkından Hamza Kayhan, yaklaşık 15 bin dekar buğday ile arpa, 15 bin dekar da nohut ve mercimeğin doludan zarar gördüğünü, hasat yapılamayacağını ifade etti.

Sefa Kaya da ekili alanların tamamının zarar gördüğünü, zararın gündüz daha iyi tespit edilebileceğini aktardı. Kaya, "Çok şiddetli bir şekilde dolu yağdı. Dışarı çıkamadık. Bütün ekili alanlarımızı yok etti. Meyveleri parçaladı, hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

AFAD ve Jandarma ekipleri, Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 02:06
  1. Dolu
  2. ekili alanlar
  3. Yozgat

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