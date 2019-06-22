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Yozgat’ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı

Yozgat’ta bir mahallede bulunan boş bir arsada futbol oynamak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere sererek halı saha yaptı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:50
Yozgat’ta çocuklar eski halı ve kilimlerle halı saha yaptı

Yozgat’ta bir mahallede bulunan boş bir arsada futbol oynamak isteyen çocuklar, kendi imkanlarıyla evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri yere sererek halı saha yaptı. Mahalledeki çocuklar halı saha görünümü verdikleri boş arsada futbol oynamanın keyfini yaşıyor.


Yozgat’ta boş vakitlerini değerlendirmek ve futbol oynamak isteyen çocuklar, Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan boş arsaya halı ve kilim döşeyerek kendilerine has halı saha yaptılar. Halı saha görünümü verdikleri mahalledeki boş arsayı temizleyip düzenleyen çocuklar, burada futbol oynuyor. Çocuklar boş arsaya serdikleri halı ve kilim sayesinde düşüp yaralanmaktan da kurtuluyor.


Çocuklardan Arda Açıkgöz yaptığı açıklamada “Kendi imkanlarımızla evden getirdiğimiz halıları buralara serdik. Sonra futbol oynamaya başladık. Düşünce artık canımız yanmıyor eskinden yaralanıyorduk şimdi yaralanmıyoruz. Mahallemizde halı saha yoktu biz de kendimize halı saha yaptık” dedi.


Taha Yasin Şahingöz ise “Burası hep çöptü biz buraları temizledik kendi imkanlarımızla saha yaptık. Evimizdeki halıları getirdik çöpün yanından halı bulduk, getirdik. Buraya halı saha yaptık futbol oynuyoruz. Düşünce canımız da yanmıyor” şeklinde konuştu.


Kendi imkanlarıyla yaptıkları halı sahada futbol oynadıklarını anlatan Berkay Doğru da, “Buraya kendi imkanlarımızla evimizden getirdiğimiz halıları serdik, burayı temizledik, düzenledik. Kendi halı sahamızı yaptık. düşünce canımız acımıyor, burada futbol oynuyoruz” ifadelerine değindi.


Çocukların futbol oynadığı sahaya gelen Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise çocukları yaz okullarına davet ederek çocuklara futbol topu hediye etti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:50
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