Yozgat’ta bıçaklar kurban için bileniyor

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafında iş yoğunluğu artamaya başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Yozgat’ta kurban kesecek vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Bıçakçılar ise vatandaşın talibine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramıyla birlikte işin ehli olmayan bıçak bileyicilerin arttığını söyleyen 57 yaşındaki Nuri Nurdoğdu, “Baba mesleği bıçakçılığı ilkokul döneminden itibaren sürdürüyorum. İşlerimiz şimdilik iyi ama piyasa işin ehli olmayıp bıçak bileyen insanlarla doldu. Sucu, elektrikçi, ayakkabıcı gibi esnaflar önlerine çark alıyor ve kurban bıçağı bilemeye kalkışıyor. Ancak kurban bıçağı bilemek gerçekten büyük vebal isteyen bir iş. Hayvanı yatırdıktan sonra onu kesmedikten sonra o bıçak bilenmemiştir. Bıçağın güzel bilenip hayvana eziyet ettirilmemesi lazım. Biz de bu konuda büyük özen gösteriyoruz” dedi.

İşlerin bayramın yaklaşmasıyla birlikte artacağını da belirten Nurdoğdu, “İşlerin yoğunluğu iyi yavaş yavaş açılmaya başladı. Bıçakların tanesini 5 liraya biliyoruz. Müşterinin hizmetine sunuyoruz. Son hafta daha da işlerin artacağını düşünüyorum ama vatandaşlar şu günlerde bıçaklarını biletmeye getirseler se daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Kurban için bıçağını biletmeye getiren Emrah Türkmen ise “Kurban Bayramı münasebetiyle bıçaklarımızı biletmeye getirdik. Büyüklerimiz ekmeği ekmekçiye ver bir ekmekte üste ver derler. Bizim ustamız da baba mesleği bu işi yıllardır hakkıyla yapan esnafımızdır. Ben de o yüzden kurbanda bıçaklarda sıkıntı yaşamamak için bıçaklarımı biletmeye geldim” ifadelerine yer verdi.