0553 313 94 23

Yozgat’ta bıçaklar kurban için bileniyor

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafında iş yoğunluğu artamaya başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
Yozgat’ta bıçaklar kurban için bileniyor

Yozgat’ta Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafında iş yoğunluğu artamaya başladı.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Yozgat’ta kurban kesecek vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Bıçakçılar ise vatandaşın talibine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.


Kurban Bayramıyla birlikte işin ehli olmayan bıçak bileyicilerin arttığını söyleyen 57 yaşındaki Nuri Nurdoğdu, “Baba mesleği bıçakçılığı ilkokul döneminden itibaren sürdürüyorum. İşlerimiz şimdilik iyi ama piyasa işin ehli olmayıp bıçak bileyen insanlarla doldu. Sucu, elektrikçi, ayakkabıcı gibi esnaflar önlerine çark alıyor ve kurban bıçağı bilemeye kalkışıyor. Ancak kurban bıçağı bilemek gerçekten büyük vebal isteyen bir iş. Hayvanı yatırdıktan sonra onu kesmedikten sonra o bıçak bilenmemiştir. Bıçağın güzel bilenip hayvana eziyet ettirilmemesi lazım. Biz de bu konuda büyük özen gösteriyoruz” dedi.


İşlerin bayramın yaklaşmasıyla birlikte artacağını da belirten Nurdoğdu, “İşlerin yoğunluğu iyi yavaş yavaş açılmaya başladı. Bıçakların tanesini 5 liraya biliyoruz. Müşterinin hizmetine sunuyoruz. Son hafta daha da işlerin artacağını düşünüyorum ama vatandaşlar şu günlerde bıçaklarını biletmeye getirseler se daha iyi olur” şeklinde konuştu.


Kurban için bıçağını biletmeye getiren Emrah Türkmen ise “Kurban Bayramı münasebetiyle bıçaklarımızı biletmeye getirdik. Büyüklerimiz ekmeği ekmekçiye ver bir ekmekte üste ver derler. Bizim ustamız da baba mesleği bu işi yıllardır hakkıyla yapan esnafımızdır. Ben de o yüzden kurbanda bıçaklarda sıkıntı yaşamamak için bıçaklarımı biletmeye geldim” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırım fonu istatistikleri
    1. Yatırım fonu istatistikleri
    2. Ünal Üstel: Kuzeye gelen turistler Rum..
    3. Sergen Yalçın'a uçakta büyük sürpriz!
    4. AB'den Hırvatistan'ın LNG terminali..
    5. Azerbaycan'da düşen savaş uçağını..
    6. Japon süs balığı çalan hırsız..
    7. Tunus hızla cumhurbaşkanlığı seçim..
    8. 'İran sermayesi Varlık Barışı'yla..
    9. Hakkari’de"AFAD Gönüllülük Projesi"..
    10. Evini geçindirmek için her gün 20..
    11. Silahlı yaralamaya karışan 3 kişi..
    12. Fatma Şahin Gastronomi Festivali’nin..
    13. Başkan Köse muhtarları dinledi
    14. Bakan Selçuk, selde kurtulan gençleri..
    15. Şişli’de kararı kocanın kavgası..
    16. Yabancı uyruklu şahıslarda uyuşturucu..
    17. İstanbul için ‘dijital’ turizm hamlesi
    18. Temizlik ekipleri İnkumu’nda
    19. Elazığ’da tıbbi genetik tanıtım..
    20. Yüce Yaradan’ın verdiği ömür kadar..
    21. Kayserisporlu futbolcular emojileri..
    22. Bakan Dönmez açıkladı! Türkiye'den bor..
    23. Çukurova’da çocuklar su oyun parkında..
    24. Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2..
    25. Yayman’dan dağ ceylanları üreme..
    26. Yabani hayatın renkli kareleri..
    27. Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon 9..
    28. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1..
    29. Dış ticarete enerji desteği
    30. İzmir’in o mahallesinde yıllar sonra..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"