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Yozgat'ta ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef oldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:57
Yozgat'ta ahır yangınında 12 büyükbaş hayvan telef oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sarıhacılı Mahallesi'nde Ahmet ve Rauf Erol kardeşlere ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Erol (50), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Geçimimizi hayvancılıkla yapıyorduk. Gece kardeşim ahırı kontrol etmiş, bir şey yokmuş. Sabah geldiğinde ise ahırın yandığını görünce yardım istemiş." dedi.

Rauf Erol da hayvanlar gebe olduğu için sık sık ahırı kontrol ettiğini söyledi.

Gece kontrol edip eve gittiğini, sabah ise ahırdaki yangını gördüğünü anlatan Erol, "Bağırıp yardım istedim, komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangını söndürdü, fakat hayvanların tamamı telef oldu. Şu anda ahırla birlikte 500-600 bin lira civarında zararımız var. Geçimimizi buradan sağlıyorduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:57
  1. Ahır yangını
  2. Yozgat

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