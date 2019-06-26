Yozgat’ta 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Yozgat’ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yozgat’ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yerköy ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonet, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak, arama yapıldı. Kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konulurken, kamyon sürücü M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.