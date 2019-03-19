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Yozgatlılar, Şüheda’nın izinde

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanlığı tarafından Çanakkale Saferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 14:01
Yozgatlılar, Şüheda’nın izinde

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanlığı tarafından Çanakkale Saferi’nin 104. yıldönümünde “Şühedanın İzinde Duada Buluşalım” adlı bir program düzenlendi. Bahçeli Park Tesislerinde düzenlenen program büyük ilgi gördü.


Programın açılışında konuşan Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt, ecdadın Çanakkale’de yazdığı destanın asırlar geçse de unutulmayacağını ifade ederek, birlik olunduğunda Türk milletinin neler yaptığının ispatı Çanakkale’dir, kurtuluş mücadelesidir” dedi. Başkan Karakurt, düzenlediği etkinliğe katılım gösteren konuklara ve kendilerini yalnız bırakmayan Gölbaşılılara teşekkür etti.



Destek ve dua istedi


Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Meclis üyesi Adayı Murat Ilıkan da düzenlenen “Şühedanın İzinde Duada Buluşalım” programında yaptığı konuşmada, bile bile ölüme giden bir ecdadın temsilcileri olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.


Ilıkan, 31 Mart’ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Gölbaşı’nda Cumhur İttifakının adayı Sayın Ramazan Şimşek’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da sayın Mehmet Özhaseki’ye destek isteyerek “Bir hemşehriniz olarak sizden tek istirhamım Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek’e, Büyükşehirde de Mehmet Özhaseki’ye destek ve dualarınızdır” dedi.



Karakaya ve çiçek de katıldı


Gölbaşı Yozgatlılar Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı programa MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Gölbaşılı vatandaşlar katıldı. Programda daha sonra konuklara arabaşı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:01
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