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Yozgatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’de geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde tören düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:08
Yozgatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’de geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde tören düzenlendi.


Mardin’de geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Şehit Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yenifakılı ilçesinde sokaklar ve şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatılırken, ilçe sakinleri taziye için şehidin evine akın etti.


Şehit Uzman Çavuş Ömer Faruk Ulutürk, Yenifakılı’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:08
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