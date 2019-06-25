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Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşiyor

Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocukların hayali gerçeğe dönüşüyor- Yozgat Valisi Kadir Çakır:- "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız"

25 Haziran 2019 Salı 11:33
Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşiyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklar için halı saha yapılacak.

Anadolu Ajansının Yozgat'ta bir grup çocuğun evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynamasını haber yapması üzerine yetkililer harekete geçti.

Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, çocukları ziyaret ederek halı saha isteklerini yerine getireceklerini ifade etti.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları güzel çalışmadan dolayı çocukları canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Çocukların birlik ve beraberlik içerisinde spor yapmalarının alkışa değer ve çok sevindirici olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Olay basınımıza yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu devreye girdiler. Onların da talimatlarıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabileceği bir alan oluşturacağız. Sayın Belediye Başkanımız ile de görüştük, elimizden gelen desteği vereceğiz. Çocuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Onların sporla yaşamalarını, sağlıklı kalmalarını diliyorum."

Belediye Başkanı Celal Köse de çocukların kendilerini ifade etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Seçim programlarında 10 mahalleye 10 spor kompleksi projesi olduğunu anımsatan Köse, şunları kaydetti:

"Bu haberden sonra bu projemizi daha hızlı şekilde gündemimize aldık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, milletvekillerimizin destekleriyle kısa süre içerisinde çocuklarımızın ihtiyacını gidereceğiz. Yakın yerlerde tesislerimiz var ancak çocuklarımız evlerine yakın yerlerde oyun sahası istiyorlar. İnşallah taleplerini aldık, yerine getireceğiz. Çocuklarımıza hayırlı olsun."

Çocuklar da seslerini duyuran Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Bu arada, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da çocukları ziyaret ederek futbol topu hediye etti.

- Bakan Kasapoğlu birlikte maç çağrısında bulunmuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Ajansı tarafından "Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar" başlığıyla servis ettiği haberi sosyal medya hesabından paylaşmış, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabından "Az önce hayırsever bir iş insanı ile görüştüm. Halı sahayı yapıyoruz. Ama şartlı yapacağız. Çocukların öğretmenleriyle görüşeceğiz. Okulun kontrolüne bırakacağız halı sahayı. Derslerini ihmal etmeyen tüm çocuklara halı saha açılacak." mesajını paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:33
  1. Belediye Başkanı Celal Köse
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