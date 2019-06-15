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Yozgatlı çocuklar Malatya’ya geldi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Yozgat’tan Malatya’ya gelen 40 öğrenci Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
Yozgatlı çocuklar Malatya’ya geldi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Yozgat’tan Malatya’ya gelen 40 öğrenci Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.


Valilik toplantı salonunda öğrencileri kabul eden Vali Baruş öğrencilerle yakından ilgilenerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.


Yozgatlı öğrencileri Malatya‘da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Vali Baruş, "Siz değerli gençler ülkemizin geleceğisiniz. İçişleri Bakanlığımızın düzenlediği projenin amacı,değişik illerde bulunan gençlerin arasındaki muhabbet, dostluk,kardeşlik bağını tahsis etmek güçlendirmek ve gençlerimizin ülkemizin her tarafını tanımasını sağlamak. Bu sayede de ülkesine, milletine ve vatanına karşı olan hislerini duygularını güçlendirmek.Bugün sizler Malatya’yı tanımaya çalışacaksınız. Ben de Malatya Valisi olarak sizleri valilik binasında görmekte son derece memnun oldum” şeklinde konuştu.


Gençlerin başarılı olmasının bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Baruş, "Siz değerli gençlerimizin başarılara imza atması, aynı zamanda ülkesine karşı aşkla çalışma şevki ile dolu gençler olarak yetişmesi temel amacımız. Bu anlamda sizlerin milletimizin sahip olduğu değerlerler ile donatılması ve bu değerleri yüreğinde hissederek geleceğe göre hayallerini buna göre oluşturması hepimizin arzuladığı bir olaydır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından Vali Baruş, öğrencilere Malatya’yı tanıtan kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
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