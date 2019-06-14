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Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

Akdağmadeni ilçesinde birinci sınıf eğitimlerini tamamlayan beşizler karne sevinci yaşadı

14 Haziran 2019 Cuma 12:14
Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Özlem ve İbrahim Bulut çiftinin Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1-A sınıfında eğitim gören beşiz çocukları Yunus Kerem, Zeynep Muteber, Davut Ege, Ömer Faruk ve Muhammed Emin kardeşler, karnelerini babaları ile aldı.

Prematüre olarak dünyaya gelen ve birbirlerinden hiç ayrılmayan beşizler, birinci sınıf eğitimlerini tamamlayıp sınıf öğretmeni Mesut Şafak'tan karnelerini alarak ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşadı.

İbrahim Bulut, gazetecilere, çocuklarının birinci sınıfı başarıyla tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bulut, çocukları ile eğitim yılı boyunca tek tek ilgilendiğini belirterek, "Vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını aldık. Çocuklarımızın hepsi de okuma ve yazmalarında gayet başarılı oldu. Öğretmenlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sınıf öğretmeni Mesut Şafak da sınıfında beşiz öğrencilerine eğitim vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başarılı bir eğitim süreci geçirdik. Öğrencilerimizin hepsi de okuma yazmayı öğrendi. İnşallah ikinci sınıfta daha güzel çalışmalarla başarılı eğitimlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Karne dağıtım töreni sonrası beşizler ve sınıf arkadaşları hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Yozgat'ta 75 bin 280 öğrenci karne aldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Yozgat Sakarya İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Törene katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, velilere seslenerek, "Çocuklarınıza gözünüz gibi bakın, çocuklar bizim en büyük değerimiz, en büyük servetimiz. Onları onore edelim, başkalarıyla kıyaslamayalım. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. İlimiz eğitim aşamasında daha büyük yerlere gelecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelinde 517 eğitim yuvasında, 5 bin 200 okul öncesi, 47 bin 997 temel eğitim ve 22 bin 83 ortaöğretimde olmak üzere 75 bin 280 öğrencinin karne aldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:14
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