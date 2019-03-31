Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Koçak kazandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Koçak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Koçak bin 3, MHP adayı Selahattin Özdemir 998, İYİ Parti adayı Kemal Çam 39 oy aldı. -Koçak'ın öz geçmişi- 1965 yılında Aydıncık'ta doğan Ahmet Koçak, ilk ve orta eğitimini Aydıncık'ta, lise eğitimini Çorum'da tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini bitiren Koçak, 1988-1993 arasında öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevinde bulundu. 1994-1999 yıllarında Aydıncık Belediye Başkanlığı görevini yürüten Koçak, 1999-2014 arasında çeşitli kamu kurumlarında görev yaptı. Koçak, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Aydıncık belediye başkanı seçildi.

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